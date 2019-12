FW-EN: Brennende Filteranlage und ausgelöste Brandmeldeanlage in Gevelsberg

Feuerwehr Gevelsberg

Am Mittwoch, den 04.12.2019 um 18:00 Uhr wurde der Löschzug 1 zusammen mit der Hauptwache der Feuerwehr Gevelsberg in den Bereich Mühlenstraße alarmiert. Hier kam es zu einem Brand in einer Filteranlage, zwei Trupps unter Atemschutz führten eine Brandbekämpfung durch. Im Anschluss wurde das verbrannte Material ins freie gebracht, wo es nochmals abgelöscht wurde. Im Anschluss wurde die Halle mittels zweier Lüfter entraucht. Der Einsatz endete um 20:30 Uhr. Um 18:15 wurde die Feuerwehr Gevelsberg nochmals alarmiert, eine automatische Brandmeldeanlage im Bereich Hasslinghauserstraße hatte ausgelöst. Diesen Einsatz übernahm der Löschzug 2 und 3 der Feuerwehr Gevelsberg. Auslöser hier war angebranntes Essen auf einem Herd. Der betroffene Bereich wurde gelüftet und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Der Einsatz endete um 18:50 Uhr.

