Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebstahl misslingt.

Lippe (ots)

Wir berichteten bereits von dem Diebstahl einer Rüttelplatte sowie eines Anhängers zum Nachteil einer Firma "Am Stoppelkamp", der sich am vergangenen Wochenende ereignete. In der Nacht von Montag auf Dienstag suchten abermals Diebe das eingezäunte Betriebsgelände heim. Sie versuchten die Hydraulikpumpe eines Radladers im Wert von zirka 4.000 Euro auszubauen. Dieses Vorhaben misslang jedoch. Möglicherweise fühlten sich die Täter auch gestört. Ihre Hinweise zu dem versuchten Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180 entgegen.

