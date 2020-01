Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Wer hat etwas gesehen?

Lippe (ots)

Zwischen vergangenem Freitag und Montagmorgen brannten drei Altglascontainer, die an der Straße "Masch" aufgestellt sind. Ob es sich um Fahrlässigkeit oder um vorsätzliche Brandstiftung handelt, steht noch nicht abschließend fest. Die drei Container brannten komplett nieder. Festgestellt wurde das jedoch erst am Montagmorgen. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang etwas gesehen hat wird gebeten, seine Beobachtungen dem KK 1 in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090 mitzuteilen.

