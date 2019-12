Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Simmersfeld - 20-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Calw (ots)

Am Sonntag hat sich auf der K 4369 in Simmersfeld ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 20-jähriger Fahrzeugführer schwer verletzt wurde.

Der 20-Jährige war mit seinem Pkw gegen 06:30 Uhr von Aichhalden kommend in Richtung Oberweiler unterwegs, als er in einer leichten Kurve von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Wagen mehrfach und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

