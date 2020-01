Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Frau beraubt.

Lippe (ots)

Dienstagmittag war eine 71-jährige Lemgoerin zu Fuß auf dem "Heldmanskamp" in Gehrichtung Goethestraße unterwegs. Gegen 11:30 Uhr wurde sie von zwei unbekannten Männern angegangen. Diese schubsten die Frau zunächst und entrissen ihr schließlich die Handtasche. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung der Realschule. Die Frau blieb körperlich unverletzt und ging zunächst nach Hause. Ihre Handtasche konnte später in einem Gebüsch in der Kleiststraße, auf Höhe der Hausnummer 15, aufgefunden werden. Einer der Täter hat südeuropäisches Aussehen, ist etwa 1,75 m groß und hat auffallendes wallendes, lockiges, schulterlanges, schwarzes Haar. Zur Tatzeit trug er eine Jeans und eine blaue Kapuzenjacke. Der zweite Mann ist 1,80 - 1,90 m groß, hat eine helle Haut und kurze blonde Haare. Sein Gang sei auffallend "cool". Er trug eine Jogginghose und einen schwarzen Parker aus Ballonseide. Zwei Männer sollen das Geschehen, zumindest aber die Flucht der beiden Täter, beobachtet haben. Diese, sowie andere Zeugen des Raubes oder Personen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell