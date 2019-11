Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Am Montag, 18.11.2019, hat eine Polizeistreife gegen 22.40 Uhr einen Pkw mit Siegener Kennzeichen in der Liegnitzer Straße in Einbeck angehalten und kontrolliert. Auf Nachfrage gab der 20 Jahre alte Fahrer an, dass er im Besitz einer russischen Fahrerlaubnis wäre. Diese hätte er allerdings zu Haus in Bottrop vergessen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann vor über einem Jahr seine Fahrerlaubnis in Russland erworben hat, er aber bereits seit vier Jahren in Deutschland lebt. Ihm wurde eröffnet, dass seine Fahrerlaubnis hier seit geraumer Zeit nicht mehr gültig ist. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, auf ihn kommt ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell