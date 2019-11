Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Linksabbiegen entgegenkommenden Pkw übersehen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine 38 Jahre alte Pkw Fahrerin aus einem Einbecker Ortsteil wollte am Montag, 18.11.2019, gegen 16.45 Uhr von der Bundesstraße 3 nach links in Richtung Hansestraße/Markoldendorf abbiegen. Hierbei übersah sie einen Pkw aus Hildesheim, der die B 3 in Richtung Alfeld befuhr und sich hinter einem Lkw befand, der seinerseits nach rechts abgebogen war. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Hierbei wurden sowohl die Frau als auch der 50-jährige Hildesheimer leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell