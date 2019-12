Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung PI Betzdorf vom 26.12.2019

Betzdorf (ots)

- Einbruch in Imbiss-Laden in Betzdorf

Am 24.12.2019 gegen 23:25 Uhr schlugen zwei unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Imbiss-Geschäfts in der Wilhelmstraße ein und durchsuchten das Objekt nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Wissen

Am frühen Morgen des 25.12.2019 wurde eine vermisste 15-Jährige in Wissen durch eine Streifenwagenbesatzung aufgegriffen. Während den Ermittlungen leistete die alkoholisierte Jugendliche mehrmals Widerstand und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Ihr droht nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Betzdorf

Am 26.12.2019 gegen 01:15 Uhr ging eine Meldung über eine alkoholisierte Person ein, die in Betzdorf auf der Straße liegen würde. Bei der Verbringung auf die Wache griff der Mann plötzlich die eingesetzten Polizeibeamte ein. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme, der Mann wurde in Verhinderungsgewahrsam genommen. Er war am Vortag bereits wegen häuslicher Gewalt in Erscheinung getreten. Es wird eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

