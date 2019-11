Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Nach Randale ins Krankenhaus

Am Montag demolierte in Berkheim ein Betrunkener seine Wohnung und machte Feuer.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr sei laut Polizeiangaben in der Hauptstraße ein 30-Jähriger ausgerastet. In einem psychischen Ausnahmezustand habe der Mann Möbel und andere Gegenstände durch die Fenster geworfen. Flaschen seien auf die Straße geflogen und in einem Zimmer soll der Mann Dokumente verbrannt haben. Zeugen riefen zunächst die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen sei der Mann aus dem Zimmer gestürmt und habe gegenüber den Einsatzkräften eine bedrohliche Haltung eingenommen. Nachalarmierte Polizisten nahmen den Randalierer fest. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Feuer war von selbst erloschen. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.

+++2211619

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell