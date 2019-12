Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Medieninfo der Polizei Neuwied für das Wochenende vom 24.12.19 bis 25.12.19

Neuwied (ots)

01 Verkehrsunfälle Am Wochenende ereigneten sich insgesamt sechs Verkehrsunfälle, bei denen ein Sachschaden von ca. 27.700 EUR entstand.

02 Straftaten

Diebstahl aus Taxi Ein 39jähriger Mann wurde am Dienstagnachmittag in der Langendorfer Straße dabei beobachtet, wie er aus einem Taxi eine Brieftasche entwendete. Der Taxifahrer folgte dem Mann und verständigte die Polizei.

Ruhestörung und Körperverletzung Im Rahmen der Weihnachtsfeier zweier Familien in unterschiedlichen Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Innstraße kam es am Heiligabend gegen 21:13 Uhr zu ruhestörendem Lärm, woraufhin sich eine Familie bei der anderen beschwert. Im Verlauf eines verbalen Streits wurde dann ein Mann geschlagen und getreten. Als die Tochter des Geschädigten ihrem Vater zur Hilfe eilte, wurde sie von einem der beiden Beschuldigten in den Finger gebissen.

Fensterscheibe beschädigt Am ersten Weihnachtstag gegen 01:24 Uhr wurde an einer Gaststätte in der Langendorfer Straße eine Fensterscheibe eingeschlagen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell