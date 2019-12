Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung: Zeitraum 25.12.19 - 26.12.19

Neuwied (ots)

Verkehrsunfälle: Im o.g. Zeitraum ereigneten sich 8 Verkehrsunfälle. Die Schäden belaufen sich auf ca. 25.000 Euro. Die Polizei bittet bei zwei Unfällen um Hinweise. Zum einen ereignete sich am 25.12.19, in den frühen Abendstunden eine Verkehrsunfallflucht auf der B 42, Fahrtrichtung Neuwied-AS Engers. Der Unfallverursacher stieß gegen eine Schutzplanke und verlor Fahrzeugteile. Hier ist ein blauer Ford flüchtig. Wer hat diesen Verkehrsunfall gesehen und kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug / Kennzeichen geben? Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am 26.12,19, gegen 00:45 Uhr in der Wilhelmstraße, Höhe Hausnummer 29. Hier fuhr ein Pkw gegen ein Verkehrsschild und beschädigte dieses. Hinweise auf einen Smart liegen vor. Wer kann Hinweise zum Kennzeichen/Verursacher geben?

Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am 25.12.19 gegen 15:00 Uhr im Industriegebiet Neuwied. Der Fahrer eines Transportes fährt unter Alkoholeinfluss. Ihm wird auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen sowie der polnische Führerschein sichergestellt.

