POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 25.12.2019

Kirchen Verkehrsunfall Sachschaden am 24.12.2019, 14.18 h, in Kirchen, B 62

Ein 45-jähriger und ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhren hintereinander die B 62 - Betzdorfer Straße- in Richtung Kirchen. In Höhe der Lindenstraße dachte der 53-jährige, dass der vor ihm fahrende 45-jährige links abbiegen wollte und beabsichtigte vorbeizufahren. Dieses Missverständnis führte jedoch zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von 3.800.-EUR entstand.

Betzdorf Verkehrsunfallflucht am 24.12.2019, zwischen 11.30 h und 12.00 h, in Betzdorf, Wilhelmstraße

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer stellte seinen schwarzen Audi Q 7 auf dem Kundenparkplatz des Lidl-Marktes in Höhe der Einkaufswagen in Betzdorf ab und stellte anschließend fest, dass ein derzeit unbekannter Pkw-Führer einen Schaden an der rechten hinteren Stoßstange verursacht hat und geflüchtet ist. Es entstand ein Schaden von ca. 800.-EUR.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

