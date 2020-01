POL-OL: ++Versuchte Zigarettenautomaten-Sprengung++Dreister Diebstahl zum Nachteil eines Pizzaboten++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++Versuchte Zigarettenautomaten-Sprengung++ (202000077609) In der Nacht vom 17. auf den 18.01.2020 verübten noch unbekannte Täter eine Zigarettenautomatenaufsprengung in der Straße An de Bullwisch, Nähe Bürgerfelder Teich. Der Automat wurde dabei stark deformiert. Er hielt dem Druck des bisher unbekannten Sprengkörpers jedoch soweit stand, dass es den Tätern nicht gelang, Zigaretten oder Bargeld daraus zu erlangen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,-EUR. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0441/790-4115 um Zeugenhinweise.

++Dreister Diebstahl zum Nachteil eines Pizzaboten++ (202000078953) Drei noch unbekannte Täter bestellten bei einem Lieferservice mehrere Pizzen zu einer Adresse im Rigaer Weg. Während der Pizzabote von einem Täter an der Lieferadresse in ein Gespräch verwickelt wurde, entwenden zwei weitere Täter aus dem Kofferraum des Lieferwagens weitere Waren. Auch hier bittet die Polizei unter der Rufnummer 0441/790-4115 um Zeugenhinweise.

