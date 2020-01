Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Trunkenheitsfahrt ++ Wohnungseinbruch ++ Körperverletzung ++

++ Trunkenheitsfahrt ++ Am Freitag, dem 17.01.2020 erhält die Polizei um 08.30 Uhr den Hinweis, dass eine männliche Person ihren Pkw auf einem Parkplatz für Schwerbehinderte an einer Kindertagesstätte im Sperberweg abgestellt und den Pkw mit sechs Bierdosen verlassen haben soll. Der Hinweisgeber habe den Verursacher zur Rede gestellt und bei ihm eine Alkoholisierung bemerkt. Der Verursacher, ein 38-jähriger Oldenburger, sei daraufhin zu einem in der Nähe gelegenen Friedhof gegangen. Dort wird der Oldenburger Bier trinkend von den eingesetzten Beamten angetroffen. Der Mann steht mit 1,76 Promille unter Alkoholeinfluss. Er bestreitet, im alkoholisierten Zustand seinen Pkw geführt zu haben. Das Bier will er nach der Fahrt getrunken haben. Auf der Polizeidienststelle erfolgen zwei Blutentnahmen sowie eine Führerscheinbeschlagnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Anhand der zwei genommenen Blutentnahmen lässt sich der genaue Alkoholisierungsgrad zur Tatzeit nachweisen.

++ Wohnungseinbruch ++ Am Freitag, dem 17.01.2020, hebelt ein unbekannter Täter in der Zeit von 12.30 Uhr bis 21.30 Uhr die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Der Tatort befindet sich in der Straße Damm. Aus der Wohnung werden Bargeld und Kleidungsstücke entwendet.

++ Körperverletzung ++ Am Samstag, dem 18.01.2020, kommt es gegen 04.10 Uhr in einem Fastfood-Restaurant in der Langen Straße zu einer Körperverletzungshandlung. Der Täter kann unerkannt entkommen. Ein 18-jähriger Gast aus der Gemeinde Hude wurde von dem Unbekannten geschubst und erhielt einen Kopfstoß. Der Beschuldigte soll in Begleitung von zwei oder drei männlichen Personen gewesen sein. Täterbeschreibung: männlich, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, Vollbart, rote Jacke mit gleichfarbiger Kapuze (Aufschrift in weißer Farbe).

