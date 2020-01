Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Wiefelstede-Metjendorf gesucht+++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, dem 18.01.2020, zwischen ca. 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr, wurde in Wiefelstede, Ortsteil Metjendorf, ein auf dem Kundenparkplatz der ACTION-Filiale in der Metjendorfer Landstraße 23B abgestellter schwarzer PKW Skoda Octavia Kombi im Bereich der Fahrzeugfront durch ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der verursachte Schaden an dem Skoda wird auf ca. 1000 EURO geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115 zu melden.

