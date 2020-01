Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Mehrere betrunkene Autofahrer ++

Oldenburg (ots)

Am Samstag Abend stellte die Oldenburger Polizei mehrere betrunkene Autofahrer fest. Gegen 20.00 Uhr fiel direkt vor dem Polizeirevier in der Wallstraße ein Autofahrer mit seiner rasanten Fahrweise auf. Noch vor der Dienststelle konnte er kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 30- jährigen Mann aus Oldenburg. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während der polizeilichen Maßnahmen meldeten sich mehrere Zeugen, die von der auffälligen und rücksichtlosen Fahrweise des Mannes berichteten. So soll er unmittelbar vor der Kontrolle eine rote Ampel überfahren haben. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Unterwegs war er mit einem blauen Seat Cordoba mit polnischen Kennzeichen. Weitere Zeugen, denen dieser PKW am Samstag Abend aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0441-7904215 zu melden.

Ein weiterer betrunkener Autofahrer fiel einer Streifenbesatzung gegen 22.10 Uhr in der Cloppenburger Straße auf. Der 35- jährige Mann aus dem Saterland war mit seinem PKW unterwegs, obwohl er zuvor Alkohol getrunken hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verwaltungsgebühren und ein Fahrverbot von 4 Wochen.

Gegen 23.45 Uhr kontollierte eine Streifenwagenbesatzung in der Sandkruger Straße einen PKW, der zuvor in starken Schlangenlinien gefahren war. Bei dem 28- jährigen Autofahrer aus Wardenburg wurde ein Alkoholwert von 1,16 Promille festgestellt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde einbehalten.

Kurz zuvor gegen 23.35 Uhr ereignete sich in Krusenbusch im Dießelweg ein Verkehrsunfall. Hier war ein 52- jähriger Mann aus Oldenburg mit seinem PKW gegen ein geparktes Auto gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei einen Alkoholwert von 1,95 Promille fest. Auch gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde einbehalten.

Bei allen betrunkenen Autofahrern wurde zudem auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Ermittlung des exakten Alkoholwertes entnommen.

