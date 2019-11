Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Lkw verliert Ladung, Frauen sexuell belästigt, Exhibitionist festgenommen, Unfälle mit Verletzten, Streit in Asylunterkunft

Reutlingen (ots)

Bei Rot über die Ampel

Ein 53-jähriger Pedelecfahrer ist am Freitagmorgen, gegen sieben Uhr, an der Kreuzung der Stuttgarter Straße mit der Karlstraße bei der Kollision mit einem Pkw verletzt worden. Der Radler hatte aus Richtung In Laisen kommend zunächst die beiden Fahrbahnen der Stuttgarter Straße auf der dortigen Fußgänger- und Radfurt bei Grün überquert. Als er anschließend die Karlstraße überquerte, zeigte die für ihn geltende Ampel nach Zeugenaussagen aber Rot. Der Radler wurde von einem VW Golf erfasst, dessen 29-jähriger Lenker auf der Karlstraße von rechts aus Richtung Innenstadt kommend bei Grün nach Metzingen weiterfahren wollte. Der Verunglückte wurde mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte 3.000 Euro betragen. (ak)

Esslingen (ES): Zwei Frauen belästigt (Zeugenaufruf)

Innerhalb kurzer Zeit sind am Donnerstagabend zwei Frauen in Esslingen sexuell belästigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass für beide Straftaten ein und derselbe unbekannte Täter verantwortlich ist.

Zunächst wurde eine 44-jährige Frau kurz nach 19 Uhr an der Bushaltestelle Finanzamt in der Entengrabenstraße/Ecke Hindenburgstraße Opfer des Unbekannten. Dieser stellte sich neben die auf den Bus der Linie 109 wartende Frau und rückte immer näher an sie heran, bis es zum Körperkontakt kam. Als die Frau den Verdächtigen zurechtwies, ging er kurz in Richtung Hindenburgstraße davon, bevor er noch einmal auf ähnliche Weise an sie herantrat und sie bedrängte. Die 44-Jährige wehrte ihn ab, schrie und stieg in den gleich darauf vorfahrenden Bus ein, bevor sie gegen 19.30 Uhr die Polizei alarmierte. Dort war gegen 19.25 Uhr bereits ein anderer Notruf eingegangen, nachdem der Unbekannte offenbar kurz nach dem Vorfall an der Bushaltestelle auf dem Fußweg der Maille zwischen der Kanalstraße und dem Maillepark erneut aufgetreten war. Eine 39-jährige, ortsunkundige Radfahrerin war dort auf den Mann getroffen und hatte den Fußgänger nach dem Weg zum Jugendzentrum gefragt. Unter dem Vorwand, ihr den Weg zu zeigen, führte er die Frau in den angrenzenden Hinterhof des Jugendzentrums, wo er sie mit entblößtem Glied körperlich bedrängte. Der 39-Jährigen gelang die Flucht in die Kanalstraße, wo ihr Passanten zu Hilfe kamen und die Polizei alarmierten. Der Verdächtige dürfte den Hinterhof des Jugendzentrums in Richtung Maillekreuzung verlassen haben. Die eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Verdächtige wird in beiden Fällen als Mann Mitte 20 beschrieben, der etwa 170 cm groß, schlank und unrasiert war, kurze, dunkle Haare hatte und dunkel bekleidet war. Im letzten Fall wird eine dunkelblaue Jacke und eine Hose im Baggy-Style beschrieben. Er sprach Deutsch, wobei eine besondere Betonung des "S" auffiel. An der Bushaltestelle soll er eine Brille getragen haben. Zeugen, die einen der beiden Vorfälle beobachtet haben oder sonstige Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0711/39900 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (ak)

Plochingen (ES): Stau auf B 10 / B 313 wegen verlorener Ladung

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Freitagnachmittag auf der B 10 und B 313 in Richtung Stuttgart gekommen, nachdem dutzende Getränkekisten von einem Lkw gefallen waren. Ein 55-Jähriger war mit seinem Getränkelaster kurz vor 14 Uhr an der Anschlussstelle Plochingen auf die B 10 in Richtung Stuttgart aufgefahren. Am Ende der Aufschleifung fielen von der Ladefläche seines Sattelzugs aufgrund nicht ordnungsgemäßer Ladungssicherung mindestens drei Paletten mit vollen PET-Flaschen nach links auf die beiden Fahrspuren der Bundesstraße. Hierbei wurden zwei in Richtung Stuttgart fahrende Pkw von den Kisten getroffen. Die Kisten und Flaschen verteilten sich im Anschluss auf eine Länge von mindestens 50 Metern über die Fahrbahn. Zur Beseitigung rückte neben den Mitarbeitern einer nahegelegenen Getränkefirma die Feuerwehr aus. Nach einer Stunde konnte eine Fahrspur der B 10 in Richtung Stuttgart wieder freigegeben werden. In der Zwischenzeit hatte sich nicht nur auf der B 10 sondern auch auf der B 313 von Nürtingen herkommend ein kilometerlanger Rückstau gebildet. Kurz nach 15.30 Uhr waren beide Fahrstreifen der B 10 in Richtung Stuttgart wieder befahrbar. Der Schaden an den beiden betroffenen Autos und der Ladung kann noch nicht abgeschätzt werden. (ms)

Esslingen (ES): Fußgängerin angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem blauen SUV, möglicherweise der Marke Dacia, mit Esslinger Kennzeichen fahndet die Verkehrspolizei Esslingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung Köngener Straße und Kronenstraße ereignet hat. Eine 48-jährige Fußgängerin wollte gegen 7.35 Uhr die Köngener Straße auf dem Zebrastreifen nach der Einmündung der Kronenstraße überqueren. Als sie sich bereits auf der Fahrbahn befand, wurde sie von dem blauen SUV erfasst, der aus der Kronenstraße nach rechts in die Köngener Straße eingebogen war. Die Fußgängerin stürzte und wurde so schwer verletzt, dass sie von einem Krankenwagen zur Behandlung in die Klinik transportiert werden musste. Der Fahrer des SUV soll kurz abgebremst haben, flüchtete dann aber in Richtung Osterfeldhalle / Freibad Berkheim, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Verkehrspolizei Esslingen ermittelt und sucht nach Zeugen und Hinweisen zu dem flüchtigen Fahrzeug. Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420. (cw)

Esslingen (ES): Pedelec-Fahrerin übersehen

Glück im Unglück hatten eine 27-jährige Pedelec-Fahrerin und ihr zwei Jahre alter Sohn bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag auf der Kreuzung Hindenburgstraße / Olgastraße ereignet hat. Ein 27-Jähriger war kurz vor elf Uhr mit seinem Renault Clio auf der Olgastraße unterwegs. An der Einmündung zur Hindenburgstraße fuhr er ohne auf die Verkehrszeichen zu achten in den Kreuzungsbereich ein. Die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Pedelec mit Anhänger versuchte noch durch Bremsen und Ausweichen einen Unfall zu vermeiden. Dennoch kam es zur Kollision der Fahrzeuge, bei der die Radlerin über den Lenker hinweg auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Das Fahrrad und der Anhänger wurden nach links umgeworfen. Die 27-Jährige, die einen Helm getragen hatte, wurde nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das im Anhänger mitfahrende Kleinkind blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Handfester Streit in Flüchtlingsunterkunft

In der Flüchtlingsunterkunft in der Robert-Bosch-Straße in Zell ist es am Freitagvormittag, gegen 9.30 Uhr, zu einem handfesten Streit zwischen zwei Bewohnern gekommen. An der Zimmertür eines 19-jährigen Somaliers entwickelte sich nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen diesem und einem 25 Jahre alten Mann aus Afghanistan zunächst ein kurzes Wortgefecht. Daraufhin schlugen beide Kontrahenten aufeinander ein und verletzten sich leicht. Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Männer werden nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Mössingen (TÜ): Mutmaßlicher Exhibitionist in Hallenbad festgenommen

Der Polizeiposten Mössingen ermittelt gegen einen 53-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Freitagmittag im Hallenbad in der Goethestraße exhibitionistische Handlungen vorgenommen zu haben. Gegen 11.50 Uhr wurde die Polizei durch einen Zeugen von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt, nachdem sich der Tatverdächtige im Bereich der Umkleidekabinen unter anderem vor mehreren weiblichen Badegästen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren entblößt und selbst befriedigt haben soll. Der 53-jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

