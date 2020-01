POL-KN: (VS-Villingen) Schwerer Diebstahl von hochwertigen Kompletträdern 10.01.2020 - 11.01.2020

Polizeipräsidium Konstanz

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl von Kompletträdern an zwei nebeneinander auf dem Betriebsgelände des Porsche Zentrums in der Goldenbühlstraße stehenden Porsche Macan in der Nacht zum Samstag im Zeitraum von 23.00 bis 08.00 Uhr. An beiden Pkw wurden jeweils zwei Kompletträder an der Hinterachse abmontiert und entwendet. Zusätzlich wurden die Heckscheiben der beiden hochwertigen Fahrzeuge eingeschlagen, um an das in den Fahrzeugen befindliche Spezialwerkzeug zur Montage der Felgen zu gelangen. Entwendet wurden insgesamt vier schwarz lackierte Hochglanzfelgen der Größe 21 Zoll Sport Classic mit Sommerreifen der Größe 295 / 35 R 21 103 Y. Der Gesamtwert der entwendeten Räder beträgt etwa 8.000 Euro. An den beiden Porsche Macan wurde durch das Einschlagen der Heckscheiben hoher Sachschaden angerichtet. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen, ein Transportfahrzeug oder den Verbleib der entwendeten Kompletträder geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

