POL-KN: (Schwenningen, Villingen-Schwenningen) Fünf Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht (11.01.2020-12.01.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden von rund 10.000 Euro verursachten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Firmenparkplatz eines Autohauses in der Hohentwielstraße in Schwenningen. Auf der Gebäuderückseite (Villinger Straße) standen fünf abgemeldete Fahrzeuge, die die Unbekannten zerkratzten und an einigen die Außenspiegel abtraten. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, zu informieren.

