POL-KN: (VS-Schwenningen) Verkehrsunfall mit einer verletzten Pkw-Lenkerin 11.01.2020

Eine verletzte Pkw-Lenkerin und Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr auf der Kreuzung Lupfenstraße / Neuffenstraße beim Neckarbad ereignete. Die 41-jährige Lenkerin eines BMW befuhr die Neuffenstraße aus Richtung der Einmündung der Neuffenstraße in die Rottweiler Straße in Fahrtrichtung Neckarbad und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt der 33-jährigen Lenkerin eines Opel Corsa, die die Lupfenstraße aus Richtung des Kreisverkehrs in Fahrtrichtung Hammerstatt befuhr, weshalb es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Die Lenkerin des Opel Corsa wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

