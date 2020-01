Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen) Abkommen von der Fahrbahn 13.01.2020

Konstanz (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 5.000 Euro ereignete sich am Montagabend gegen 19.00 Uhr auf der B 33. Ein 44-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Bundesstraße in Richtung Hegau und wollte an der Abfahrt Steißlingen/Singen abfahren. Hierbei kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einige Bäume und Büsche. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

