Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 16-jähriger randalierte und trat Spiegel ab

Mindestens sechs Autos beschädigt

Wesel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03.15 Uhr meldeten Zeugen einen randalierenden jungen Mann, der bei mindestens sechs Autos an der Lombeerstraße gegen die Außenspiegel trat und schlug. Hierdurch rissen und brachen die Spiegel zum Teil ab. In Tatortnähe stellten die Beamten schließlich einen 16-jährigen Weseler, auf den die Beschreibung zutraf. Die Polizisten übergaben den Minderjährigen seinen Eltern. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, die derzeit andauern.

