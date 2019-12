Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Graffiti-Sprayer in Scherpenberg

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Mindestens sieben Hausbewohner dürften Samstagmorgen nicht erfreut über die Farbschmierereien gewesen sein:

Unbekannte hatten von Freitag auf Samstag an der Sandstraße, entlang der Eichenstraße und an der Cecilienstraße Graffitis an den Hauswänden oder den Garagentoren hinerlassen.

Überwiegend nutzten die Täter blaue Farbe und sprühten unter anderem die Symbole "ZAK".

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

