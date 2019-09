Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Dellfeld (ots)

Am 11.09.2019 zwischen 15:50 Uhr und 16:05 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausfahren vom Grundstück einer Garten- und Forstgerätefirma in der Hauptstraße einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Toyota Pick-Up mit Anhänger und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Toyota beträgt ca. 1.500 EUR Aufgrund des Schadensbildes kommt als Verursacher ein Fahrzeuggespann mit Anhänger in Betracht.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

