Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Wohnungseinbruch

Polizei bittet um Hinweise

Schermbeck (ots)

Keine Stunde benötigten Einbrecher, um gewaltsam in eine Wohnung in Altschermbeck einzudringen.

Am Freitag, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, verschafften sich die Täter zunächst Zugang über ein Vordach zu dem Haus an der Kettelerstraße. Anschließend drangen sie über ein Fenster in die Räume ein und durchwühlten sie. Mit gestohlenem Bargeld flüchteten die Einbrecher hiernach unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

