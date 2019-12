Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Wohnungseinbruch

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Die kurzfristige Abwesenheit eines Wohnungsinhabers nutzten Einbrecher am späten Sonntagnachmittag aus, um in eine Wohnung einzubrechen.

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr drangen die Täter in die Räume eines Hauses an der Annastraße ein. Eine Zeugin gab später der Polizei gegenüber an, gegen 19.00 Uhr Geräusche aus der betreffenden Wohnung im ersten Obergeschoss gehört zu haben.

Die Täter hatten einen kleinen Tresor aus der Verankerung gerissen und ihn aufgebrochen. Mit dem anschließend erbeuteten Geld und Schmuck hatten sie sich dann unerkannt aus dem Staub gemacht.

Die Kriminalpolizei nahm vor ort die Ermittlungen auf, die bislang andauern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell