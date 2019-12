Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - mehrere Graffiti in Scherpenberg

Moers (ots)

In der Nacht von Freitag 13.12. auf Samstag 14.12. kam es in Moers Scherpenberg zu mehreren Farbschmierereien. Auf verschiedene Hauswände auf der Eichenstraße, Sandstraße und der Cecilienstraße wurde unter anderem mit blauer Farbe Graffiti gesprüht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841/171-0.

