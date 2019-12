Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei kontrollierte Rocker

Dinslaken (ots)

Am Freitagabend führten Rocker in Dinslaken eine Veranstaltung in ihrem Clubhaus durch, zu der öffentlich eingeladen worden war. Da wir ein wachsames Auge auf die Entwicklung im Kreis Wesel haben und verhindern wollen, dass sich rechtsfreie Räume bilden, zeigten wir bei dem Treffen starke Präsenz und führten intensive Kontrollen der anreisenden Rocker durch.

An den Kontrollstellen nahmen wir, unterstützt von den Polizeibeamtinnen und -beamten der Bereitschaftspolizei, die Anreisenden und deren Fahrzeug genau unter die Lupe.

Der Einsatzleiter resümiert: "Die heutige Kontrollaktion war aus unserer Sicht ein Erfolg. Wir haben deutlich gezeigt: Wir dulden im Kreis Wesel keine Rockerclubs."

Rund 220 Personen und an die 75 PKW kontrollierten und durchsuchten die Polizistinnen und Polizisten.

Sie stellten dabei ein Einhandmesser, einen Teleskopschlagstock, zwei Patronen und Betäubungsmittel sicher. Die Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem fuhr ein Fahrzeugführer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss. Auch er muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Ziel dieser Kontrollen war es, kriminelle Strukturen im Rockermilieu aufzuhellen und zudem Erkenntnisse zu gewinnen.

