Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Einbruch in Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus. Die Täter durchwühlten die Räume in Bruckhausen am Meesenweg und verschwanden anschließend unerkannt. Neben Geld entwendeten sie auch weitere Gegenstände. Was sie jedoch darüber hinaus stahlen, steht derzeit nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

