Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Holt

Mönchengladbach (ots)

Gestern (27.11.2019), in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 13:20 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Mönchengladbach Holt, auf der Böcklinstraße, einzudringen. Wie der oder die unbekannten Täter ins Haus gelangten ist bislang unbekannt. Im Haus versuchten sie den Profilzylinder einer Wohnungseingangstüre abzubrechen, um so in die Wohnung zu gelangen. Warum dies nicht gelang, ist unbekannt. Die Polizei Mönchengladbach fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise an 02161/29-0 (wr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell