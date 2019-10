FW-Kiel: Arbeitsintensiver Tag für die Feuerwehr

Feuerwehr Kiel

Gleich mehrere Einsätze beschäftigten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes am Donnerstag. Zunächst wurde der Leitstelle gegen 11:20 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich des Kleingartengeländes Kollhorster Weg gemeldet. Dies stellte sich jedoch nach kurzer Erkundung als das Verbrennen von Gartenabfällen heraus. Noch während der laufenden Maßnahmen erreichte die Leitstelle ein Notruf über einen Gefahrstoffaustritt in einem Gewerbebetrieb im Stadtteil Hasseldieksdamm. Mehrere hundert Liter Salpetersäure liefen aus einem Behälter aus. Das Gefahrgut wurde durch die Feuerwehr mittels Pumpen und Bindemittel aufgenommen und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Um schlimmeres zu verhindern mussten zudem mehrere Fässer mit weiterem Gefahrgut aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Bei dem Einsatz wurden vier Personen verletzt von denen zwei zur Weiterbehandlung in Kieler Krankenhäuser verbracht wurden. Im Umfeld des Einsatzortes wurden die Anwohner aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Maßnahmen dauerten bis in die späte Nacht an. Darüber hinaus rückten Einheiten zu diversen weiteren kleineren Einsätzen aus.

Während des gesamten Tages waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren Russee, Elmschenhagen, Gaarden, Dietrichsdorf und Suchsdorf sowie des Rettungsdienstes eingesetzt. Auch die Werkfeuerwehr TKMS unterstütze die Einsatzmaßnahmen mit Material. Die Freiwilligen Feuerwehren Moorsee, Rönne und Suchsdorf sicherten in dieser Zeit den Grundschutz in der Stadt.

