Am Samstagmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der B404 / Neuer Hamburger Straße ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Dabei verstarb eine beteiligte Person noch an der Unfallstelle. Eine weitere schwer verletzte Person wurde rettungsdienstlich versorgt und in ein Kieler Krankenhaus transportiert. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Straße voll gesperrt werden. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen.

Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der freiwilligen Feuerwehren Rönne, Moorsee und Gaarden sowie des Rettungsdienstes eingesetzt. Aktuell laufen noch die Aufräumarbeiten.

