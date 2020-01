Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Versuchter Einbruch in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamiliengebäudes 11.01.2020

Villingen-Schwenningen (ots)

Der Bewohner der Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamiliengebäudes in der Riemenäckerstraße im Bereich der Einmündung des Ludwig-Finckh-Wegs in die Riemenäckerstraße am nordwestlichen Stadtrand von Schwenningen wurde am Samstagabend gegen 21.30 Uhr durch ein Geräusch auf seiner Terrasse auf einen Einbruchsversuch aufmerksam und verließ das Gebäude durch die Haustüre, um dem Grund des Geräusches nachzugehen. Der Geschädigte löste hierbei die Hausbeleuchtung im Bereich des Hauseingangs aus. Er beobachtete sodann einen dunkel gekleideten Mann, der davonrannte. Dieser Mann hatte sich auf der Terrasse des Geschädigten an einem Rollladen zu schaffen gemacht. Es ist davon auszugehen, dass er in die Wohnung einbrechen wollte. Personen, die der Polizei Hinweise auf den Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu melden.

