Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Wohnungseinbruchsdiebstahl 11.01.2020 - 12.01.2020

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch, der im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag in ein Wohngebäude in der Germanstraße im Bereich der Einmündung des Farnwegs in die Germanstraße am westlichen Stadtrand von Villingen verübt wurde. Unbekannte Täter drangen im genannten Tatzeitraum gewaltsam an der Terrassentür in das Wohngebäude ein. Das Wohnhaus wurde durch die Täter vollständig durchsucht. Entwendet wurden Uhren und Schmuck. Der Wert der gestohlenen Wertgegenstände ist noch nicht abschließend beziffert. Personen, die der Polizei Hinweise auf den Tathergang, Tatverdächtige oder ein möglicherweise benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell