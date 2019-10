Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Baustellendiebstahl

53902 Bad Münstereifel-Iversheim (ots)

Einen Schaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich verursachten Unbekannte bei einem Diebstahl über das vergangene Wochenende auf einer Baustelle an der Peter-Greven-Straße. Die Arbeiter hatten am vergangenen Samstag den Maschinencontainer mit einem Baggerarm zugestellt. Als die Arbeiter Montagmorgen ihre Arbeit aufnahmen, bemerkten sie, dass Unbekannte über das vergangene Wochenende den Bagger zurückgesetzt hatten. So konnten sie im Anschluss die Tür zum Maschinencontainer aufbrechen. Hieraus entwendeten sie alle transportablen Maschinen. Einen weiteren Bauwagen brachen die Diebe auf und durchsuchten diesen komplett. Hier machten sie offensichtlich keine Beute.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell