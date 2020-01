Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Obereschach, Villingen-Schwenningen) Einbruch in Schule (12.01.-13.01.2020)

Obereschach, Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, gewaltsam Zutritt in die Grundschule am Schloßberg, indem sie die Glasscheibe der Haupteingangstür einwarfen und durch das entstandene Loch ein Fenster entriegelten. Im Inneren der Schule hebelten die Unbekannten mehrere Türen auf und durchwühlten Zimmer. Aus einem Raum wurde ein 150-200 kg schwerer Tresor entwendet, der von den Tätern mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Im Tresor befand sich lediglich ein kleiner dreistelliger Betrag. Insgesamt entstand jedoch Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell