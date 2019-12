Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gaildorf: Auto brennt nach Unfall

Aalen (ots)

Am Donnerstag um kurz nach 8 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem BMW auf der K 2617 von Großaltdorf in Richtung Eutendorf. In einer leichten Gefällstrecke kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Straßenglätte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Citroen Berlingo eines 51-Jährigen. Der schwer verletzte BMW-Lenker konnte sich noch selbst aus seinem Fahrzeug befreien, bevor dieses in Flammen aufging und komplett ausbrannte. Der BMW wurde durch die Feuerwehr Gaildorf, die mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort waren, abgelöscht. Der Fahrer des Citroen wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt und musste, wie der BMW-Fahrer, in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Der Flurschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die K 2617 musste bis etwa 10:30 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell