Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Einbrüche, Frau zeigt Zivilcourage, Unfälle Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aspach: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Am Mittwoch gegen 21:45 Uhr kam es auf der L1115 zu einem Unfall. Ein 55 Jahre alter Mercedes-Fahrer musste sein Fahrzeug hier verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender 24-Jähriger Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Dabei wurde der 24 Jährige verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 28.000 Euro. Die L1115 war zeitweise komplett gesperrt.

Murrhardt : Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beging in der Fornsbacher Straße am Mittwoch zwischen 07:00 Uhr und 20:30 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Motorroller. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Bei Hinweisen bitte an das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 909-0 wenden.

Welzheim: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus I

Als eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Steinbeise am Mittwochabend kurz nach 189:30 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie eine Person in ihrem Haus. Offenbar hatte sich ein Einbrecher Zugang zu dem Haus verschafft. Als dieser die Bewohnerin bemerkte flüchtete zunächst zu Fuß in die Gschwender Straße. Hier stieg er in einen VW-Kleinwagen. Vor seiner Flucht hatte der Eindringling sämtliche Räume in dem Haus durchsucht. Der Täter war männlich mit kräftiger Statur. Er trug eine dunkle Jacke, sowie eine dunkle Hose und eine Mütze.

Zeugen, die im Bereich der Steinbeise oder aber in der Gschwender Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181 204-0.

Schorndorf: Einbruch in Einfamilienhaus II

Am Mittwoch zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Konnenbergstraße ein. Der Täter erbeutete Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei Schorndorf bittet Zeugen sich unter Telefon 07181 204-0 zu melden.

Schorndorf: Einbruch in Einfamilienhaus III

Ein Einbrecher verschaffte sich zwischen 19:00 Uhr und 23:55 Uhr am Mittwochabend Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Mozartweg. Bei dem Einbruch dursuchte der Täter offenbar sämtliche Räume. Über erbeutetes Diebesgut liegen aktuell noch keine Informationen vor.

Bei Hinweisen zu dem Täter wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 204110.

Leutebach-Nellmersbach: Frau zeigt Zivilcourage

Eine 53 Jahre alte Frau entdeckte am frühen Donnerstagmorgen gegen 00:40 Uhr einen jungen Mann, der auf Höhe des Bahnhofes Nellmersbach auf den Gleisen stand und verwirrt wirkte. Der Frau gelang es durch Ansprache den 22-Jährigen dazu zu bewegen von den Gleisen zu gehen. Gleichzeitig verständigte die 53-Jährige über Notruf die Polizei. Durch die Einsatzkräfte wurde der Mann in eine Spezialklinik gebracht wo er aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes stationär aufgenommen wurde.

Waiblingen: Unfall mit drei Fahrzeugen

Auf der L1142 in Fahrtrichtung Waiblingen ereignete sich am Mittwoch gegen 17:50 Uhr ein Unfall. Ein 67 jähriger Citroen-Fahrer wollte von der L1142 nach links in Richtung Kleinhegnach. Dabei übersah er einen entgegenkommenden MAN LKW den ein 20-jähriger Mann steuerte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, es entstand ein großes Splitterfeld. Ein 35 jähriger Ford-Fahrer der sich unmittelbar hinter dem LKW befand, konnte seinen Wagen nicht mehr bremsen und fuhr durch das Splitterfeld. Die Folge waren Beschädigungen an den Reifen des Fords. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 15.000 Euro.

Waiblingen: 14-jährige Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwoch um 07:25 Uhr überquerte eine junge Fahrradfahrerin die Jesistraße. Hierbei übersah sie den Renault einer 49-Jährigen. Es kam zur Kollision zwischen der Radfahrerin und dem PKW. Bei dem Unfall wurde das Mädchen leicht verletzt. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell