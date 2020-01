Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Rüttelplatten und Anhänger gestohlen.

Lippe (ots)

Am Wochenende stahlen unbekannte Täter zwei Rüttelplatten und einen Anhänger von einem Firmengelände in der Straße "Am Stoppelkamp". Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich die Täter Zutritt zum Gelände und transportierten ihre Beute im Gesamtwert von etwa 12500 Euro ab. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum bemerkt hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

