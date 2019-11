Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit drei verletzten Fahrzeugführern

Horhausen (Westerwald) (ots)

Am Samstagmorgen, dem 23.11.2019, kam es um 11:57 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 256. Ersten Informationen zufolge war ein Rettungswagen im Einsatz mit Sondersignalen von Horhausen nach Willroth unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein Audi und dahinter ein Seat. Der Audi bremste sein Fahrzeug ab was durch den nachfolgenden Seat übersehen wurde. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Audi wurde durch den Aufprall nach rechts in den angrenzenden Wald geschleudert. Im weiteren Verlauf kam der auffahrende Seat nach links auf die Gegenspur und kollidierte mit einem sich dort befindlichen Hyundai. In der Folge wurden die drei Fahrzeugführer verletzt, die Fahrerin des Hyundai wurde durch die Feuerwehr aus ihrem PKW befreit. Alle verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die B 256 wurde aufgrund der notwendigen Maßnahmen voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Ortsgemeinden Pleckhausen und Horhausen. Durch die Polizei Straßenhaus wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt und Luftbilder durch die Hubschrauberstaffel angefordert.

