Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach (Sieg)- Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Mudersbach (ots)

In der Nacht 22./23.11.2019 kam es in den Ortsbereichen Mudersbach (Sieg), Brachbach, Birken, Niederschelderhütte sowie im angrenzenden Stadtgebiet Siegen zu einer Massierung von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. In den unterschiedlichsten Straßenzügen der einzelnen Ortsbereiche wurden an Fahrzeugen Windschutzscheiben, Heck- und Seitenscheiben zertrümmert sowie Schäden an der Karosserie verursacht; als Tatmittel wurden Steine verwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind insgesamt 20 Taten bekannt geworden. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei Betzdorf (02741-9260) erbittet Hinweise möglicher Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Es ist möglich, dass der/die Täter die Schäden aus einem fahrenden Fahrzeug heraus begangen haben.

