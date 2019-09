POL-LB: Unfallflucht in Ditzingen; Einbruch in Gerlingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ditzingen-Heimerdingen: Lkw-Fahrer flüchtet

Auf der Hemminger Straße in Ditzingen-Heimerdingen ereignete sich am Freitagmorgen gegen 08.55 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nach Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer war auf der Hemminger Straße stadteinwärts unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Rosenstraße soll der Lkw-Fahrer in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Aufgrund dessen musste ein 25 Jahre alter Porsche-Lenker mutmaßlich nach rechts ausweichen. Hierbei stieß er gegen einen Bordstein, wodurch an dem Porsche ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro entstand. Der Wagen war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unbekannte, der möglicherweise mit einem silbernen 7,5 t Lkw ohne Aufschrift unterwegs war, fuhr anschließend, ohne anzuhalten in Richtung Stadtmitte weiter. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

Gerlingen: Einbruch in Café

Über eine zuvor aufgehebelte Tür gelangte ein bislang unbekannter Täter am Freitag zwischen 06.00 und 08.30 Uhr in ein Café in der Schulstraße in Gerlingen. Im Inneren entwendete der Unbekannte zwei Bedienungsgeldbeutel samt Bargeld, zwei mobile Mediengeräte und eine Spirituosen Flasche. Anschließend suchte er mit der Beute das Weite. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, in Verbindung zu setzen.

