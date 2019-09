POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht (2); Sindelfingen-Maichingen: Unfall mit leicht verletztem Radfahrer und Diebstahl aus Tiefgarage

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Sindelfingen: Unfallflucht

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag zwischen 00.30 Uhr und 10.15 Uhr im Lehmgrubenweg in Sindelfingen beging. Vermutlich beim Ausparken touchierte der Unbekannte einen Opel, der hinter ihm stand. Ohne sich anschließend um den Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro zu kümmern, machte sich der Fahrzeuglenker davon.

Sindelfingen: Unfallflucht

Am Donnerstagnachmittag zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Richtung Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen. Hier streifte er vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Mercedes. Danach entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter Tel. 07031/697-0 beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

Singelfingen-Maichingen: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Am Donnerstag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger Radfahrer die Schwenninger Straße in Maichingen. Im Kreuzungsbereich mit der Sindelfinger Straße wollte er nach links in die Sindelfinger Straße einbiegen. Auf der Sindelfinger Straße begegnet ihm ein 72-Jähriger am Steuer eines Audi. Der Audi-Fahrer hielt zunächst aus unklarer Ursache an, fuhr dann aber wieder unvermittelt los. Der Radfahrer wurde frontal erfasst und mehrere Meter weit mitgeschleift. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit zum Unfallzeitpunkt wurde der Radfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Sindelfingen-Maichingen: Diebstahl aus Tiefgarage

Am Donnerstag zwischen 11:20 Uhr und 17:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Tiefgarage in der Pfadstraße in Maichingen. Aus der Garage entwendete er vier Kompletträder im Wert von circa 1.900 Euro. Die Räder, bei denen es sich um Winterreifen auf originalen Mercedes-Felgen handelt, waren auf einem Reifenbaum mittels einer Kette und einem Schloss gesichert. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07031/20405-0 mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

