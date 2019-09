Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, zu der es am Donnerstag gegen 15.40 Uhr in der Wengertsteige in Holzgerlingen kam, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, Zeugen. Ein 17 Jahre alter Roller-Fahrer war in der Wengertsteige bergab unterwegs, als eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin aus der Ahornstraße herausfuhr. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 17-Jährige,der vorfahrtsberechtigt war, ausweichen. Trotzdem streifte der PKW das Zweirad, so dass ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Die PKW-Lenkerin, die zwischen 50 und 60 Jahren alt sein soll und braun-graues Haar hat, setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Die Frau war mit einem roten Kleinwagen unterwegs, an dem Böblinger Kennzeichen angebracht waren.

