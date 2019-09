Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Auffahrunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Stuttgart; Feuerwehreinsatz in Korntal-Münchingen; Unfallzeugen in Asperg gesucht;

Ludwigsburg (ots)

BAB 81 / Stuttgart: Auffahrunfall

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 22.40 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach ereignete. In Fahrtrichtung Stuttgart musste ein 50 Jahre alter Mercedes-Lenker aufgrund eines Staus auf dem linken von insgesamt drei Fahrstreifen abbremsen. Der nachfolgende 38-jährige VW-Lenker erkannte dies mutmaßlich zu spät und krachte auf den Mercedes. Der 50-jährige Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der mittlere und linke Fahrstreifen bis etwa 00.00 Uhr gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Rückstau von etwa drei Kilometern.

Korntal-Münchingen: 21-Jähriger leicht verletzt

50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Korntal-Münchingen rückten am Donnerstag gegen 21.55 Uhr mit acht Fahrzeugen in den Ortsteil Kallenberg in die Kallenbergstraße aus, nachdem es in einem Wohnhaus zu einem Küchenbrand gekommen war. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 21 Jahre alter Bewohner in einer Wohnung Essen auf dem Herd zubereitet. Hierbei geriet vermutlich aus Unachtsamkeit eine Pfanne mit Fett in Brand. Die Flammen griffen auf einen angrenzenden Küchenschrank über und die darüber angebrachte Holzdecke fing ebenfalls Feuer. Der 21-Jährige versuchte den Fettbrand zu löschen und warf die Pfanne in die Dusche. Hierdurch erlitt der Bewohner leichte Verletzungen und musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und rückten wieder ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Asperg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Im Bereich der Kreuzung Stuttgarter Straße / Königstraße / Eglosheimer Straße in Asperg ereignete sich am Donnerstag gegen 09.15 Uhr ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nach Zeugen sucht. An der Unfallörtlichkeit sind ein 52 Jahre alter Jeep-Lenker und eine 40 Jahre alte Seat-Lenkerin zusammengestoßen, wodurch ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro entstand. Die genauen Umstände des Unfallgeschehens sind derzeit unklar. Diesbezüglich werden Zeugen gebeten, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell