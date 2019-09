Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 32-Jähriger muss nach Streit in Gewahrsam genommen werden; Hessigheim: 19-Jähriger von Gewinnversprechern betrogen; Löchgau/Bi-Bi: VW-Lenker kommt mehrfach in Gegenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: 32-Jähriger muss nach Streit in Gewahrsam genommen werden

In der Nacht zum Freitag kam es in der Posener Straße in Bietigheim-Bissingen zu einer handfesten Auseinandersetzung, die schließlich die Polizei auf den Plan rief. Gegen 03.30 Uhr alarmierten Nachbarn, die einen lauten Streit in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses wahrgenommen hatten, die Polizei. Zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen rückten hierauf aus. Auf Klingeln und Klopfen öffnete schließlich ein Mann. Der 32-Jährige trug lediglich eine Hose und hatte Blutantragungen am Körper. In der Wohnung entdeckten die Beamten einen weiteren Mann, der ebenfalls mit Blut verschmiert war. Der 32-Jährige verhielt sich sogleicht unkooperativ. Er beleidigte die Beamten und forderte sie auf zu gehen. Die Polizisten alarmierten im weiteren Verlauf den Rettungsdienst. Als der 32-Jährige versuchte die Wohnungstür zu schließen, mussten die Polizisten ihn festhalten. Er versuchte sich nun aus dem Griff herauszuwinden, worauf ihm Handschließen angelegt werden mussten. Hierauf ließ er sich zu Boden fallen und wehrte sich gegen seine Ingewahrsamnahme. Im weiteren Verlauf wurde der 32-Jährige zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht, wo er sich weiterhin gegen die Beamten wehrte und sie beleidigte. Zwischenzeitlich war es den Polizisten auch gelungen Kontakt zu der zweiten Person, einem 24-Jährigen, aufzunehmen. Dieser schien so stark unter Alkoholeinfluss zu stehen, dass er sich kaum artikulieren konnte. Beide Männer wurden im weiteren Verlauf medizinisch versorgt. Möglicherweise rührten ihre Verletzungen von eine zerborstenen Glasscheibe her, die wohl im Zuge des Streits zu Bruch gegangen war. Der 32-Jährige musste bis Freitagmorgen in der Gewahrsamseinrichtung bleiben. Er muss darüber hinaus mit einer Anzeige wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen.

Hessigheim: 19-Jähriger von Gewinnversprechern betrogen

Ein 19-Jähriger aus Hessigheim wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag von Betrügern um mehrere hundert Euro erleichtert. Die Unbekannten traten telefonisch mit ihm in Kontakt und gaukelten ihm vor, dass er einen fünfstelligen Geldbetrag gewonnen habe. Um diesen jedoch ausbezahlt zu bekommen, müsse er zunächst mehrere hundert Euro in Gutscheinkarten erwerben. Die Gutschein-Codes müsse er anschließend der Firma übermitteln, die den Gewinn ausgelost hat. Der 19-Jährige kam den Anweisungen der Betrüger nach und wurde schließlich jedoch stutzig, als ihm in einem erneuten Telefonat weisgemacht werden sollte, dass er plötzlich eine fast sechsstellige Summe gewonnen habe. Im Zuge dessen habe sich die zunächst zu bezahlende Summe, die sich aus Gebühren und Versicherungen zusammensetzen würde, auf knapp 5.000 Euro erhöht. Der junge Mann ging auf diese Forderung nicht ein, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei.

Löchgau/Bietigheim-Bissingen: VW-Lenker kommt mehrfach in Gegenverkehr

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein 54 Jahre alter VW-Fahrer, der am Donnerstagvormittag auf der Landesstraße 1107 von Löchgau nach Bietigheim-Bissingen unterwegs war, mehrfach auf die Gegenspur. In einer Rechtskurve sei es aufgrund dessen nahezu zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden noch unbekannten LKW-Lenker gekommen. Eine Zeugin, die sich hinter dem VW befand, alarmierte gegen 11.20 Uhr die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen konnte den VW-Lenker in der Löchgauer Straße in Bietigheim-Bissingen stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Es konnten jedoch keine Anzeichen für eine Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel bei dem 54-Jährigen festgestellt werden. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht nun weitere Zeugen und insbesondere den LKW-Fahrer, auf dessen Fahrzeug der Firmenname eines Lebensmittel-Großhändlers aufgedruckt war.

