POL-LB: Herrenberg-Haslach: Bagger bleibt an Freileitung hängen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aus Unachtsamkeit kam es am Donnerstag gegen 14.00 Uhr auf einem Feldweg nördlich von Haslach, in der Verlängerung der Randenstraße zu einem Unfall. Ein 60 Jahre alter Baggerfahrer, an dessen Fahrzeug ein Spezialgerät für Bohrarbeiten angebracht war, befuhr den Weg, um im weiteren Verlauf Arbeiten durchzuführen. Mit dem ausgefahrenen Bohrgerät blieb der Fahrer schließlich an einer Freileitung hängen. Hierauf kam es zu Funkenflug. Eine kleinere Grünfläche wurde im Zuge dessen in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg war vor Ort im Einsatz. Aufgrund der beschädigten Freileitung sind die Umspannstationen "Wasserhochbehälter" und "Spitalwald" bis auf weiteres nicht versorgt. Der zuständige Energieversorger kümmert sich jedoch um eine Lösung. Des Weiteren zog die Beschädigung einen Stromausfall im Zentrum Herrenbergs nach sich. Dieser konnte schnell behoben werden, so dass nach etwa 40 Minuten das Zentrum wieder vollständig versorgt war. Die entstandene Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

