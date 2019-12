Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Ortskern von Morbach

Morbach (ots)

Am 05. Dezember 2019 in der Zeit von 09 Uhr bis 10:30 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Unterer Markt" in Morbach gegenüber der VR-Bank einen roten geparkten Seat Leon. Vermutlich wurde der Seat beim Ein-/Ausparken des Unbekannten an der Stoßstange vorne links beschädigt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Morbach unter 06533/93740 gegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Telefon: 06533-93740

Ansprechpartner: PK Czock



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell