Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: TRIER, Ostallee. Verkehrsunfall mit Flucht.

Trier (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 06.12.2019, 21:00 Uhr, und Samstag, 07.12.2019, 15:30 Uhr, kam es in der Ostallee 71 A in Trier zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand abgestellter silber-grauer BMW am Stoßfänger hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden und Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier unter der Telefonnummer 0651-9779 3200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Ansprechpartner:............., PK



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

Südallee 3

54290 Trier

Telefon: 0651/9779-3200

Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de





