Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Arbeitsbühne umgekippt

53881 Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am heutigen Montag (11.30 Uhr) kam es in der Willi-Graf-Straße zu einem Arbeitsunfall. Ein 62-Jähriger hatte in seinem Hof eine geliehene, hydraulisch betriebene Arbeitsbühne stehen und befand sich bei Arbeiten am Kamin.

Aufgrund nicht ordnungsgemäß ausgefahrener Stützfüße geriet die Arbeitsbühne über ihren Schwerpunkt hinaus und kippte um.

Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt im Korb der Arbeitsbühne und wurde schwer verletzt.

Er kam mit nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

